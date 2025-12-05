El ministerio niega la entrada a puerto al buque arrastrero «Novaya Zemlya»

En el listado de «establecimientos» de nacionalidad rusa autorizados por Bruselas para comercializar sus productos pesqueros en suelo comunitario hay dos buques de capital gallego: Severnaya Zemlya (ex Arneles) y Novaya Zemlya (ex Playa de Arneles), con los códigos 10L y 95K, respectivamente. Estar en esta clasificación es lo que habilita esa entrada directa de la mercancía, sin perjuicio de los requisitos adicionales fijados para «prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada».

Ambos barcos pertenecen a la armadora RQF Limited, con sede en Murmansk, donde también se ubica el cuartel general de gigantes de la industria como Norebo o Russian Salmon. Esta sociedad, RQF, está participada por el grupo gallego Pesquera Vaqueiro.

El Severnaya Zemlya arribó con normalidad a Galicia el pasado 22 de octubre procedente de Montevideo: las sanciones impuestas a Rusia tras la invasión de Ucrania dejaron al margen desde el inicio a los pesqueros al transportar alimentos perecederos y de primera necesidad. Pero su hermano, el Novaya Zemlya, lleva ahora meses sin poder venir a casa. Tenía pensado atracar este viernes en Cangas —contaba con hora de atraque y asistencia programada de los prácticos del Puerto de Vigo— pero se le ha denegado el permiso en las últimas horas desde el Gobierno central, como han constatado a FARO fuentes del entorno directo de la empresa.

A otro puerto

Este pesquero, de 70 metros de eslora por 12 de manga, tendrá que volver a recurrir previsiblemente a una terminal extracomunitaria, como ya hizo en los últimos meses optando por Agadir (Marruecos), Kingston (Jamaica) o Mariel (Cuba).

El origen de este problema —el Novaya Zemlya, tras la invasión de Ucrania, había operado siempre con normalidad en puertos españoles— emana de una campaña realizada por el pesquero en el mar de Irminger, entre Groenlandia e Islandia. Es una zona rica en gallineta nórdica, especie conocida también como redfish o peixe vermelho.

El pesquero «Severnaya Zemlya» / Vesseljoin

En el año 2020 el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés) emplazó a los países que operaban en este caladero —los integrantes de la organización de gestión pesquera NEAFC, siglas en inglés de Organización de Pesquerías del Atlántico Nororiental — a prohibir su captura. Todos lo acataron (Unión Europea, Islandia, Noruega, Reino Unido, Feroe y Groenlandia) y el TAC (total admisible de capturas) se bajó a cero. No lo hizo Moscú, que contaba con datos propios del Instituto Federal Ruso de Investigación Pesquera y Oceanográfica (Vniro) que desmentían un mal estado del recurso.

Así que los barcos con licencia de su pabellón continuaron operando en Irminger, porque Moscú tampoco está obligada a acatar las decisiones de la NEAFC. Uno de esos pesqueros que trabajó este año —mayo y junio— en la pesquería de gallineta nórdica es el Novaya Zemlya, atrapado ahora en este conflicto transnacional. Esta disputa geopolítica es lo que llevó al ex Playa de Arneles a recalar en los últimos meses en Agadir o Mariel pese a que, como han defendido desde el entorno de la armadora, haya operado en todo momento con licencia de un país de la NEAFC. Las consultas realizadas por FARO tanto al Ministerio de Pesca como a la Dirección General de la Marina Mercante no tuvieron respuesta.