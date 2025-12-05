Gardacostas retira otros 800 cacharros para el pulpo y ya van 15.000 este año

Gardacostas de Galicia ha retirado 798 cacharros con 30 kilos de pulpo capturado de manera ilegal en distintos operativos realizados en los últimos días en la zona de A Guarda. Con esta cantidad, ya son 15.000 cacharros incautados en todo el litoral gallego en lo que va de año, una cifra muy superior a los 2.239 y 3.500 cacharros retirados en el 2024 y 2023, respectivamente, a estas mismas fechas.

Según la Consellería do Mar, en una de las actuaciones la patrullera Punta da Guía localizó y retiró 148 cacharros, de los que se liberaron alrededor de 14 kilos de pulpo, ejemplares que no alcanzaban la talla y peso reglamentarios.

En un segundo operativo, la patrullera Mar de Galicia recuperó 650 cacharros y procedió a la liberación de otros 16 kilos de cefalópodos. Unas cifras que se suman a los 720 cacharros decomisados la pasada semana en esta misma zona, lo que «evidencia una actividad furtiva especialmente intensa en esta franja del litoral».