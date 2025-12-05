España e Irlanda unen fuerzas de cara al Consejo por las cuotas pesqueras

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reunió con el ministro de Estado para Pesca de Irlanda, Timmy Dooley, para reforzar la cooperación bilateral en asuntos pesqueros y avanzar hacia posiciones comunes ante el próximo Consejo de Ministros de la Unión Europea que se celebrará la próxima semana en Bruselas.

Planas destacó la oportunidad del encuentro en un momento clave para las negociaciones europeas, en particular las relativas al Marco Financiero Plurianual (MFP) y a la revisión de la Política Pesquera Común (PPC).

Además, en el encuentro, Planas compartió con Dooley el Informe de simplificación de la PPC, elaborado por España, que ya ha recibido el apoyo de Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos y Portugal.

Ambos ministros compartieron posición respecto a las negociaciones con los Estados costeros. En esta línea, mostraron su confianza en que la Comisión Europea se mantenga firme para evitar que se fijen cuotas unilaterales que afecten a la UE y a la recuperación de algunas poblaciones de peces como la caballa y bacaladilla.

Asimismo, Planas agradeció el apoyo de Irlanda al recurso presentado por España ante el Tribunal de Justicia de la UE, así como su compromiso de garantizar que las decisiones comunitarias sobre el sector pesquero deben tener en cuenta los impactos socioeconómicos y los estudios de la mejor ciencia disponible.

También puso de relieve la necesidad de progresar en las posibilidades de pesca en el Mediterráneo para 2026, atendiendo a criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica, ya que «estos aspectos son esenciales para garantizar el equilibrio entre la conservación de los recursos marinos y la viabilidad del sector».