Un buque ro-ro de 200 metros de eslora solicita asistencia a 8 millas de la ría de Vigo

El buque ro-ro Grand Dahlia, de 200 metros de eslora y pabellón de Panamá, ha solicitado asistencia a Salvamento por problemas en la máquina, según ha podido saber FARO. El barco se encuentra a algo más de 8 millas al noroeste de Cabo Home, en la bocana de la ría de Vigo.

Un buque de Salvamento, el María de Maeztu, se dirige ahora a la zona a más de 9 nudos de velocidad; la del roro apenas ronda los 1,7 nudos. Fuentes oficiales consultadas por este periódico han concretado que el roro perdió propulsión y, aunque estima que podrá recuperarla en menos de una hora, se ha adoptado la decisión de enviar un remolcador «para hacer firme, por seguridad y precaución».

La del Puerto de Vigo era que el Grand Dahlia atracase en la terminal de vehículos de Bouzas a las 11:30 horas. El roro procede de la terminal francesa de Le Havre.

Se da la circunstancia de que el remolcador de mayor potencia de Salvamento, el Don Inda, continúa en las instalaciones de Metalships para trabajos de mantenimiento. La decisión de llevarlo a astillero en la época más compleja por temporales en la mar ha levantado fortísimas críticas.