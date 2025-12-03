Villaverde aborda con de CC OO la formación en el sector pesquero
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, recibió a representantes de CC OO del sector del mar para analizar las necesidades de formación de los profesionales ligados a este ámbito. Villaverde subrayó la importancia de colaborar para mejorar la vida de la gente del mar, aumentar la competitividad y garantizar el relevo generacional.
