Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Villaverde aborda con de CC OO la formación en el sector pesquero

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, recibió a representantes de CC OO del sector del mar para analizar las necesidades de formación de los profesionales ligados a este ámbito. Villaverde subrayó la importancia de colaborar para mejorar la vida de la gente del mar, aumentar la competitividad y garantizar el relevo generacional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents