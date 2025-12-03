Secuestrado un buque portugués en el Golfo de Guinea con nueve personas a bordo
Se trata de un mercante de 75 metros de eslora y registro de Madeira
La piratería sigue atacando la seguridad marítima en las costas africanas. Y ya no solo en el complicadísimo Cuerno de África: un buque de pabellón portugués, el CGas Saturn, ha sido secuestrado por un grupo de piratas a escasas 50 millas de Mbini, en Guinea Ecuatorial, según ha informado la compañía de seguridad Vangard.
A bordo de este mercante, que transporta gas natural licuado del petróleo, viajan 9 tripulantes. Se desconoce su estado. El barco pertenece a una compañía danesa, Christiania HoldcoGas, y se dirigía al puerto de Malabo cuando fue abordado. Páginas web especializadas señalan la baja línea de francobordo de este tipo de barcos (2,5 metros en el caso del CGas Saturn) como un elemento de vulnerabilidad frente al abordaje de lanzaderas.
El CGas Saturn (ex Electra Star) fue construido en el año 2004 y ha portado banderas de Italia, Países Bajos o Islas Marshall.
Atalanta
Hace poco más de dos semanas la fragata española Atalanta, parte de la Operación Atalanta, fue clave para la neutralización de un grupo de acción pirata frente a las costas de Somalia. Este comando, vinculado al grupo terrorista yihadista Al-Shabaab, utilizó un pesquero iraní (tipo dhow) como nodriza para lanzar sus ataques. Uno de ellos fue materializado y el mercante Hellas Aphrodite llegó a estar secuestrado durante horas.
