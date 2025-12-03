Vuelve la milicia asiática del calamar: decenas de pesqueros faenan ya sin control frente a Argentina

El Xinrun 779 es un arrastrero de nueva construcción —entregado en octubre del año pasado— de 68 metros de eslora por 12 de manga. Aunque utiliza pabellón de Vanuatu y su propietaria formal es la empresa Xinrun Ocean Vanuatu, su sociedad de clasificación es la empresa estatal China Classification Society (CCS) y es filial de un grupo con base en Hong Kong. Ya lleva días trabajando sin descanso frente a las aguas ZEE (zona económica exclusiva) de Argentina, en la concurrida pesquería del calamar patagónico (illex).

No está solo: en la misma zona están al menos otros cinco buques de la misma armadora e idéntico nombre —solo cambia la terminación, siempre con cifras de tres dígitos—, incluido el Xinrun 579, identificado hace menos de un año desde Buenos Aires por pesca ilegal. A lo largo de más de 150 millas, de norte a sur y en paralelo a la costa de Argentina entre la Bahía de Camarones y Puerto Deseado, cerca de un centenar de pesqueros de capital asiático han empezado ya a extraer este recurso, como exhiben los datos de posicionamiento satelital (los que lo tienen encendido).

Sin control. Sin reglamentación. Y a falta de un mes para que arranque la pesca de pota —2 de enero— en aguas nacionales del país latinoamericano.

Es un batallón de barcos —en cuanto se incorporen los que faltan serán en torno a 400— que repite método año tras año: primero realizan una zafra en aguas del Pacífico, normalmente frente a Perú y Chile, y a continuación rodean el extremo sur americano para ponerse a faenar frente a Argentina. Así dividen sus doce meses, con soporte de buques congeladores (reefer) como el Huaxiang 5 o Lu Rong Yuan Yu Yun 898, recién incorporados también a la zona, y gasolineras flotantes como el buque tanque Jason; solo en el último año este dispensador de gasóleo de bandera de Liberia completó 46 repostajes en alta mar.

Este ejército de arrastreros y poteros no volverá al Pacífico hasta pasado el verano del hemisferio norte. El caso es que esta zona del Atlántico suroeste es anarquía pura: la creación de un organismo regional de ordenación pesquera (OROP) solo sería posible en un escenario de quimera, con un acuerdo entre la república Argentina e Islas Malvinas.

Proceder

La media docena de barcos de Xinrun Ocean que han empezado ya a faenar pota en el Cono Sur —de nuevo, FARO solo puede contabilizar los que tienen sus sistema AIS activado— partieron de Asia hace más de un año, entre el 29 de octubre y el 5 de diciembre de 2024. Es previsible que no regresen a sus puertos de origen hasta que remate esta zafra, dentro de unos seis meses.

No lo necesitan, gracias a ese soporte de mercantes refrigerados y buques tanque, y resulta más rentable. La mayoría de los pesqueros chinos que están en la zona, por contra, partieron de Shidao o Qingdao el pasado mes de octubre: no es esperable que embarcaciones como Lu Peng Yuan Yu 019, Lu Rong Yuan Yu 279, Lu Rong Yuan Yu 179 o Guoji 902, con mayoría de tripulación de zonas rurales de Indonesia, estén de regreso a sus hogares a lo largo del año 2026. Para este tipo de pesqueros y armadoras sería una marea demasiado corta, a la luz de sus últimas singladuras.

Cubierta de un potero chino hasta los topes de calamares. / Environmental Justice Foundation

De acuerdo al último informe de la Environmental Justice Foundation (EJF), la pesquería de pota en este punto del Atlántico es la que más ha visto incrementado el esfuerzo pesquero a nivel global. Su investigación estima en un 65% el incremento de las horas de pesca de este enorme grupo de pesqueros en el Cono Sur, la «pesca sin control» de una especie, la pota, que es determinante para el equilibrio ecosistémico. No solo de esta propia pesquería, sino por las especies que se alimentan de ella.

Se da la circunstancia, además, que hay pesqueros que operan en la zona que tienen permiso oficial de la Comisión Europea para vender sus capturas en suelo comunitario pese a constar en listados de actividad ilícita o haber sido denunciados por maltrato a bordo, como demostró una investigación de FARO. En particular, este periódico identificó a siete poteros y arrastreros chinos y dos congeladores coreanos; el grupo europarlamentario popular ha preguntado por escrito al respecto al comisario Costas Kadis y está ahora pendiente de respuesta formal.