La pesca gallega afronta Navidad con más ventas y precios altos en las lonjas

La pesca gallega encara las semanas más importantes del año. Las fechas navideñas pueden marcar si un año ha sido bueno, regular o malo, alterando con las abundantes ventas las cifras alcanzadas hasta este momento. Pero al contrario que otros años, el sector afronta estas decisivas festividades en la mejor forma posible: la facturación alcanzada en las lonjas de la comunidad ha crecido hasta noviembre en un 6% respecto a los mismos primeros once meses del año pasado, con 363,3 millones de euros. Y lo más importante, aunque ligeramente, el precio medio es superior al mismo período de 2024, con 3,59 euros el kilo entre todos los productos. «Se está vendiendo el producto bastante más caro», valora el presidente de la Federación Galega de Confrarías, José Antonio Pérez.

Hasta el pasado mes, los centros de primera venta gallegos acumularon un total de 101.318 toneladas, tan solo un millar menos que lo registrado en todo el año pasado, cuando las ventas alcanzaron los 382,9 millones de euros. Entonces, el sector encaraba diciembre con un precio medio por su pescado y marisco de 3,5 euros el kilo (nueve céntimos menos que este año), valor que escaló gracias al tirón de la Navidad hasta un promedio de 3,74, algo que se está replicando ya tras el alza entre los meses de junio y octubre (se situó en 3,3 euros) y noviembre, que marcó los 4,7 euros el kilo de producto.

Los recursos más vendidos: almeja y merluza líderes

Los datos registrados por la Plataforma Tecnolóxica da Pesca (dependiente de la Consellería do Mar) muestran también cuáles son los recursos más vendidos. En el caso de los bivalvos, y pese a una situación que sigue siendo difícil para el marisquero, la almeja japónica sigue reinando, con 3.087 toneladas por 37,7 millones de euros. «Con la almeja, por ejemplo, el precio está disparado», apunta Pérez, «también mejora el tema de las biotoxinas».

En el terreno del pescado, la merluza sigue siendo líder gracias a las casi 16.000 toneladas comercializadas por 88 millones de euros, seguida a distancia en cantidad por la sardina (14.600 toneladas) y en valor por el rape (22,2 millones).

Crustáceos y cefalópodos para Navidad

En lo que respecta a los crustáceos, muy apreciados en las comidas y cenas que se celebrarán este mes, el centollo, cuya campaña se inició precisamente el pasado mes, lidera la lista por volumen con 294.000 kilos, pero no por valor (llegó a 3,8 millones). Ahí la corona es para el percebe, con algo más de 190.000 kilos por 7,4 millones de euros.

Puestos de venta de pescado. / Gustavo Santos

Por su parte, el pulpo sigue siendo el rey en el apartado de los cefalópodos gracias a los casi 12,8 millones de euros alcanzados este curso, en el que se comercializaron 1.125 toneladas. La cantidad, sin embargo, fue inferior a la del a pota común, con 2.733 tonelada comercializadas por 6,8 millones.

Pérez cuenta que «la situación parece que va mejorando» para el sector, que tiene un ojo puesto en el cielo: «el tiempo va malo, en el mar y con el viento». Sea como sea, recuerda que se trata de «un mes clave», toda vez que la próxima semana se fijarán en Bruselas las cuotas para el próximo año.