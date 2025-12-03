La pesca de fondo pide a Kadis «un futuro viable» para la flota arrastrera

La Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA, por sus siglas en inglés) se reunió ayer por primera vez con el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis. Durante el encuentro, el presidente de la asociación, el vigués Iván López van der Veen, pidió «que la ambición medioambiental de Europa vaya de la mano de un futuro viable» para el sector, además de trasladarle su preocupación por «la evolución actual de las políticas y la creciente presión reguladora en toda Europa».

La EBFA nació en 2022 con la idea de poner freno al cerco a la actividad de la pesca de fondo que se estaba creando desde Bruselas. Ayer, con Kadis, la alianza le recordó «la contribución del sector a la soberanía alimentaria» o «los avances logrados en materia de protección del medio ambiente». «Estamos comprometidos con la pesca responsable y con la mejora constante de nuestras prácticas a través de la ciencia, la innovación y una gestión eficaz», dijo López.

«Nuestras flotas no pueden planificar el futuro si el panorama político sigue cambiando constantemente. Los pescadores necesitan previsibilidad, normas proporcionadas y decisiones basadas en los mejores datos científicos disponibles. Contamos con la Comisión para garantizar que las ambiciones medioambientales de Europa no se alcancen a costa de las comunidades costeras o de su capacidad para alimentar a sus ciudadanos, especialmente porque ambas cosas pueden coexistir», resumió el presidente de la EBFA.