Aprobada una norma sobre denominaciones comerciales para la conserva

Agencias

Madrid

El Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que se regula el procedimiento para determinar las denominaciones comerciales nacionales de alimentos en conserva y preparados de los productos de la pesca y de la acuicultura.

En concreto, esta norma llega para establecer un marco legal sólido en el ámbito de las denominaciones comerciales y busca dar respuesta a las obligaciones comunitarias de garantizar al consumidor un alto nivel de protección y su derecho a la información.

De esta forma, este real decreto tiene en cuenta también las necesidades de actualización y clarificación de la normativa nacional, especialmente necesario en el ámbito de los preparados y conservas y busca dotar de mayor seguridad jurídica al procedimiento para la determinación de dichas denominaciones legales.

