La Xunta simplifica el acceso a ayudas para los bancos marisqueros

El Consello de la Xunta ha dado cuenta de la eliminación de exención de garantías para las ayudas convocadas por la Consellería do Mar para la mejora de la gestión y conservación de los bancos marisqueros, dotadas con 1,9 millones de euros y cofinanciadas en un 70% por el Fempa.

A través de este procedimiento, el Gobierno gallego le facilita a las entidades beneficiarias el acceso a estas aportaciones, habilitadas para el período 2026-2027. Estas subvenciones buscan contribuir a una mejor gestión o conservación de los recursos biológicos marinos.

En el Consello de la Xunta, se ha dado cuenta también de las ayudas destinadas a proyectos de las estrategias de desarrollo local participativo en el que colaboran los grupos de Acción Local del Sector Pesquero (GALP) y que cuentan con un presupuesto por parte de la Consellería do Mar de casi 18 millones de euros, cofinanciados por el Fempa.