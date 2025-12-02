Portugal asigna ayudas europeas para la construcción de un pesquero

El ministro de Agricultura e Pescas de Portugal, José Manuel Fernandes, acudió la semana pasada a un astillero situado en la localidad de Figueira da Foz, a medio camino entre Aveiro y Peniche. Lo hizo para asistir a un acto significativo como es la colocación de quilla de un nuevo barco de cerco de una empresa del norte del país. Un hecho importante, no solo porque fuese encargado por uno de los principales armadores de este segmento de flota en el país, António Lé, ni por el espaldarazo que supone para la atarazana, AtlanticEagle Shipbuilding. Lo fue porque el futuro cerquero, el Atleta, se está fabricando gracias a una ayuda correspondiente a los fondos Next Generation EU, es decir, de la Unión Europea.

El ministro y otras autoridades lusas acudieron al astillero para el acto simbólico del inicio del barco, que según se especificó allí tendrá una inversión total de unos 2,7 millones de euros. De esta cantidad, 2,2 millones eran subvencionables en el marco del Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), el plan luso para exprimir los fondos comunitarios, aunque finalmente se le adjudicaron 866.600 euros. Es, según los datos disponibles, el proyecto que ha absorbido el mayor apoyo de la línea planteada para el sector pesquero portugués.

«Esta inversión demuestra cómo la innovación y la modernización de la flota contribuyen a una mayor seguridad, una mayor eficiencia y mejores condiciones de trabajo. También es una forma de fortalecer la industria naval y su formación, un sector que forma parte de nuestra tradición y que no queremos perder», dijo el ministro.

Características

El cerquero tendrá 23,9 metros de eslora, capacidad para 19 tripulantes y un espacio en bodega de 48 metros cúbicos. Lo más llamativo de la obra, además de que tendrá un puente con visibilidad de 360º, es que está siendo realizada en aluminio, con el objetivo de permitir «mayores velocidades» y también «reducir el consumo». «Además de que los costes de mantenimiento son menores», indicó el socio gerente de AtlanticEagle, Bruno Costa.

Para el armador, el Atleta será «el barco de pesca de cerco más moderno y sofisticado construido en Portugal». Y es que pese a recibir apoyos comunitarios, el cerquero no está concebido como un prototipo (como es el caso del proyecto HY2Fish de ARVI, para testar energías alternativas) y «será utilizado en la pesca como cualquier otro barco» cuando sea entregado, en el primer semestre del próximo año.

El primer bloque de aluminio del cerquero / Figueira

Este movimiento de Portugal choca con lo que España lleva años peleando en Bruselas: que la flota pueda disponer de fondos europeos para renovar las envejecidas unidades que componen el sector, que solo en el caso de Galicia acumulan una media de 38 años de antigüedad. La industria está encorsetada por la normativa, entre la Política Pesquera Común (PPC) y el Fempa (Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura), que impiden a los países dar apoyos para la renovación de los buques al entender que podría llevar a la sobrepesca.

Como ejemplo de esta situación está el proyecto Ventura, de Veraguas Lar. Sus impulsoras presentaron este año este palangrero, con energías alternativas, en un acto que sirvió precisamente para demandar a la Comisión Europea que movilice recursos para llevar a cabo la necesaria descarbonización y modernización de la flota. Un movimiento que, como dejó claro el comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, no está en la hoja de ruta.