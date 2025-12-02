Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mar y la Unión de Consumidores gallega

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se reunió con el secretario general de la Unión de Consumidores de Galicia (Ucgal), Miguel López, para abordar vías de colaboración en el ámbito de la promoción de los productos pesqueros. La finalidad es dar continuidad a la labor conjunta de los últimos años.

