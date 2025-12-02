Mar y la Unión de Consumidores gallega
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se reunió con el secretario general de la Unión de Consumidores de Galicia (Ucgal), Miguel López, para abordar vías de colaboración en el ámbito de la promoción de los productos pesqueros. La finalidad es dar continuidad a la labor conjunta de los últimos años.
- Cae un balcón de un tercer piso en la plaza de Compostela, junto al mercadillo de Navidad: «Pudo haber sido una desgracia»
- Ábalos pregunta sobre Vigo al Gobierno: ¿qué ha provocado la visita del PP a la narcocasa de Cabral?
- En situación «crítica» los marineros del pesquero gallego abandonado en Mindelo: hay 12 afectados
- Davila 25/11/2025
- Denuncian en Vigo que sus vecinos ocupan su plaza de garaje al pasar a usar un coche más grande
- Una empresa de reformas de Vigo demanda a una clienta por impago y acaba condenada por hacer mal una cocina
- Rafael lleva tres años viviendo con sus tres perras en un barco en el Náutico de Vigo
- Plaza Elíptica revive su época dorada