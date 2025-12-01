La Guardia Civil incauta 75 kilos de centollo ilegal en Camariñas

La Guardia Civil se ha incautado casi 75 kilos de centollo en el municipio coruñés de Camariñas.

Tal y como explican en un comunciado, la operación se llevó a cabo en el marco de los servicios nocturnos de vigilancia dirigidos a la prevención y lucha contra el furtivismo de marisco en la zona, una actividad, destacan, "intensificada" ante la proximidad de las fechas navideñas.

Los hechos se produjeron en el área de la lonja vieja de la localidad. La patrulla de servicio, que había establecido un punto de vigilancia, observó movimientos sospechosos relacionados con el desembarco y fondeo de marisco de forma irregular.

Los agentes observaron a una persona, conocida por tener numerosos antecedentes por furtivismo, que se encontraba en la rampa de acceso y recibía una embarcación con las luces apagadas. Acto seguido, procedieron al fondeo de dos sacos en el agua, los cuales no contaban con la placa o boya identificativa obligatoria.

Posteriormente la patrulla se dirigió a la rampa y procedió a la extracción de los dos sacos de red fondeados, que se encontraban completamente llenos de centollo. El peso total del marisco aprehendido ascendió a 74,5 kilogramos.

Durante la intervención, la persona implicada y un familiar mostraron una actitud agresiva y de hostilidad hacia los agentes actuantes, profiriendo amenazas e intimidaciones.

El marisco aprehendido fue trasladado a la lonja nueva de Camariñas, donde se pesó y, con la colaboración del operario de lonja, se procedió a su inmediata devolución al mar, dado que su identificación era posterior a su fondeo sin la debida señalización.

Por estos hechos, se instruyen las correspondientes diligencias por los posibles delitos de amenazas y coacciones ante el Juzgado de Guardia de Corcubión, además de la confección de las correspondientes denuncias a la Ley 11/2008 de pesca de Galicia