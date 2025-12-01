El 30% del consumo de pescado y marisco en España, de acuicultura

La acuicultura representa el 30 % del consumo de pescado y marisco en España —con importaciones como el salmón— y genera 856 millones de euros a las empresas nacionales del sector en primera venta, según ha explicado el gerente de la patronal Apromar, Javier Ojeda, en Efeagro Punto de Encuentro. El gerente de la Asociación de Empresas españolas de la Acuicultura desvela los datos económicos del sector, en un episodio del pódcast con motivo del Día nacional de la Acuicultura, que cada 30 de noviembre realza el valor de esta actividad en las zonas rurales y marinas.

España, primer productor acuícola de la Unión Europea en volumen, obtiene al año 268.000 toneladas de pescado, moluscos, mariscos y algas de piscicultura, que genera 856 millones en primera venta —aunque después su valor crece—, y más de 5.000 empleos, según el responsable de Apromar.

Ojeda ha defendido la relevancia de la acuicultura en las zonas en las que hay establecimientos, porque no hay otras opciones de empleo durante todo el año, con ejemplos como «un pueblecito de Segovia, el Pirineo o en la Costa da Morte de Galicia». Dentro del consumo de pescado y de marisco de los españoles, un 30 % proviene de la acuicultura, pero no solo de la nacional, ya que el salmón, la especie en la que más gastan al año, procede de las importaciones.

Por otro lado, Ojeda ha defendido que la acuicultura española «quiere crecer y no puede» y que su desarrollo es inferior al del sector a escala mundial, y ha resaltado la dificultad de obtener permisos de las administraciones.