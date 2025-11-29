La dueña del pesquero «Novo Ruivo» alega falta de liquidez: «La situación es dramática»

El palangrero Novo Ruivo, construido en el año 2004, tiene capacidad para 140 toneladas de pescado congelado en sus bodegas. Son las que trató de llenar en su última y larga marea: partió el 8 de abril del puerto de Walvis Bay, en Namibia, y no llegó a Mindelo hasta el 19 de septiembre.

Más de 190 días en el mar —realizó un repostaje abarloado al Success 9 en julio frente a las costas de Angola— durante los que no abonó los salarios de sus tripulantes, una situación que continúa a día de hoy y por la que ha entrado en la lista negra de buques en situación de abandono, como desveló FARO esta semana. Son doce los trabajadores afectados por los impagos de la empresa armadora, Somar Produtos do Mar, domiciliada en Viana do Castelo pero propiedad de dos empresarios de A Guarda.

El Novo Ruivo continúa en la dársena caboverdiana con seis indonesios y seis angoleños en situación «crítica» y «dramática», como constatan desde la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF, siglas de International Transport Workers’ Federation). La compañía ha alegado problemas de tesorería para no abonar las nóminas: la deuda ronda ya los 68.420 dólares, equivalentes a cerca de 60.000 euros al tipo de cambio actual.

El palangrero «Novo Ruivo», en Namibia / Avsat

Es una cantidad mayúscula para esta docena de tripulantes, máxime teniendo en cuenta que el salario base o mínimo en Indonesia está por debajo de los 300 euros mensuales —para las compañías que lo aplican— y ni siquiera llega a los 80 euros en Angola. Desde la ITF han constatado también «graves dificultades» en los hogares de estos trabajadores «debido a la falta de ingresos durante un periodo tan prolongado». La mayor parte de los marineros indonesios proceden de zonas rurales y muy humildes.

La capacidad del Novo Ruivo es para unas 15 personas; es probable que la oficialidad del pesquero fuera de nacionalidad española, aunque este periódico todavía no ha podido contactar con la empresa para obtener más detalles del caso.

Posible venta

Según pudo saber FARO, Somar Produtos do Mar estuvo a punto de vender el buque hace unos meses por más de 2 millones de euros, aunque finalmente rechazó la oferta. También pudo verificar la existencia de «problemas» económicos en Namibia, que ya fueron resueltos. Se da la circunstancia, a este respecto, que el palangrero permaneció durante un tiempo muy prolongado en Walvis Bay, entre mediados de noviembre de 2024 y el pasado mes de abril, como constatan sus datos de posicionamiento satelital. Fue un aviso de los marineros «abandonados» en Mindelo a la embajada de Indonesia en Dakar lo que puso a la ITF en alerta sobre este caso.

«Consideramos extremadamente preocupante que estas situaciones continúen ocurriendo en buques de capital europeo, donde, a pesar de las normativas nacionales e internacionales, persisten abusos hacia pescadores de terceros países que quedan en absoluta indefensión», censuran desde la federación, que ha denunciado a la armadora del Novo Ruivo ante las autoridades portuguesas, sin respuesta de momento por parte de Lisboa. También han notificado si situación a la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).