Bruselas prevé unas ganancias de 567 millones para la flota de la UE en 2025

La Comisión Europea prevé que la flota pesquera comunitaria obtenga un beneficio operativo de 567 millones de euros en 2025, según un informe del Ejecutivo comunitario publicado este viernes. Bruselas indicó en un comunicado que esa cifra muestra «una tendencia positiva» y que supera los resultados de 2023 y 2024. El informe incluye datos del resultado de la flota de los Veintisiete en 2023 y proyecciones de 2024 y 2025. «Hubo 53.300 barcos que empleaban a más de 155.200 personas en 2023. La flota pesquera de la UE desembarcó alrededor de 3,39 millones de toneladas de pescado, con un valor de aproximadamente 6.130 millones de euros en 2023», expone.

«Cuando nos ceñimos a las cuotas basadas en la ciencia y dejamos que las poblaciones de peces se recuperen, vemos mejoras en la salud económica de nuestra flota y mejor remuneración para quienes trabajan en el sector», apuntó ayer el comisario de Pesca, Costas Kadis. Si bien son cifras «prometedoras», es «importante recordar que persisten desafíos y debemos continuar trabajando juntos para afrontarlos y mantener nuestro sector floreciendo».

Según el informe, contribuyen a la tendencia económica positiva el progreso para lograr poblaciones de peces «sostenibles», el ajuste en la capacidad de pesca y la caída en los precios del combustible y el consumo.