Profand compra su planta de Zaragoza

Grupo Profand formalizó ayer la compra del complejo logístico de Zaragoza donde desarrolla su actividad desde que tomó el control de la empresa Caladero, antigua filial de Mercadona, en el año 2019. La compañía se ha adjudicado este activo tras un proceso de licitación pública convocado por el Gobierno de Aragón. Para la operación, Profand ha contado con el respaldo financiero de CaixaBank.

La factoría se sitúa en una parcela de cien mil metros cuadrados y está conectada por carretera, ferrocarril y avión. “La propiedad de estas instalaciones nos ofrece estabilidad a largo plazo y nos permitirá impulsar nuevas inversiones orientadas a la innovación, la eficiencia y la sostenibilidad», indicaron fuentes del grupo. Este complejo da empleo a un millar de personas y está especializado en la producción de envasados refrigerados.

Con más de mil millones de euros de facturación consolidada, la compañía que dirige Enrique García Chillón se convirtió el año pasado en la número 1 de la industria en España.