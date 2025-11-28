CC OO amenaza con huelga en la conserva gallega si los salarios no suben: «Habrá movilizaciones»

Comisiones Obreras (CC OO) amenazó ayer con huelga en el sector de la conserva si la patronal no accede a mejoras salariales y laborales. «El sector está dispuesto a dar los pasos que sean necesarios», advirtió.

Vilagarcía (Pontevedra)acogió este jueves una asamblea de CC OO con delegados de la conserva de pescado de toda Galicia, en donde se lanzó un «mensaje contundente»: «Si no hay un acuerdo real, habrá movilizaciones en todo el sector». Tras retomarse esta semana la negociación a nivel estatal del convenio colectivo de elaborados del mar —tras un acuerdo parcial alcanzado en julio sobre la subida salarial—, el sindicato censuró que la patronal «no dio ninguna respuesta». «Llevan meses jugando a prolongar el plazo y a bloquear los avances», reprobó.

El próximo encuentro está previsto para diciembre. Comisiones Obreras Industria espera que la patronal acuda a esa reunión «sin ninguna línea roja» y con intención de mejorar las condiciones laborales. El sindicato reclama salarios dignos, «no se aceptará un acuerdo sobre el salario mínimo», una clasificación profesional justa y «condiciones seguras» para todas las trabajadoras.

En el sector de elaborados del mar trabajan unas 10.000 personas en estos momentos en España, la mayoría de ellas están empleadas en Galicia.