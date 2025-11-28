En situación «crítica» los marineros del pesquero gallego abandonado en Mindelo: hay 12 afectados

No hay embajada ni consulado de Indonesia en Cabo Verde. Por eso media docena de marineros de este país asiático tuvieron que ingeniárselas para, desde el puerto pesquero de Mindelo, ponerse en contacto con las oficinas diplomáticas de Dakar, en Senegal. Fue así como hicieron saber a su gobierno que habían sido abandonados, que llevaban siete meses sin cobrar. Que no sabían nada de la armadora de su barco, el palangrero Novo Ruivo.

Una embarcación que es propiedad de la empresa Somar Produtos do Mar Lda., con base en Viana do Castelo, pero cuyos dueños son de dos empresarios de A Guarda, como desveló ayer FARO. Fue la embajada de Indonesia en Dakar, de hecho, quien alertó hace unas semanas a la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF, siglas de International Transport Workers’ Federation) de lo que estaba sucediendo en el puerto caboverdiano.

Aunque de inicio fueron cuatro los marineros cuantificados por la ITF en esta situación de abandono, fuentes directas de esta organización acaban de apuntar a este periódico que son 12 los afectados: seis son ciudadanos indonesios y otros seis de Angola. La deuda del Novo Ruivo con ellos supera los 68.400 dólares, equivalentes a cerca de 60.000 euros, al tipo de cambio actual. Su situación es «crítica», tanto por lo que están padeciendo en el barco como sus familias.

Derrota del «Novo Ruivo» desde el 1 de mayo / LG

El equipo de ITF ha presentado denuncias ante la autoridad marítima portuguesa, toda vez este país es uno de los firmante Convenio sobre el trabajo en la pesca 188, con lo que debería garantizar los derechos de los tripulantes del Novo Ruivo, que porta bandera de este país. Lisboa no ha respondido, de momento.

Como se puede comprobar con la señal del dispositivo de geolocalización AIS, el Novo Ruivo estuvo faenando desde primavera hasta mediados de septiembre sin ir a puerto. El 28 de julio permaneció abarloado durante algo más de dos horas a un buque tanque de pabellón de Singapur, el Success 9, previsiblemente para repostar en alta mar (la práctica se conoce como offshore bunkering).

Son decenas los casos abiertos a día de hoy por la ITF por abandono de tripulaciones, la mayoría de los cuales se corresponde a barcos que utilizan banderas de conveniencia como Panamá, Sierra Leona, Belice, Palaos o Antigua y Barbuda. El grueso de los marineros afectados es de Indonesia, país del que se nutren las mayores industrias pesqueras extractivas del mundo.