Gardacostas decomisa 720 cacharros y libera 117 kilos de pulpo en A Guarda

El Servizo de Gardacostas de Galicia decomisó 720 cacharros ilegales para la captura de pulpo en un operativo realizada por la patrullera Mar de Galicia —la de mayor tamaño de toda su flota— a 4 millas al oeste del puerto de A Guarda. En el interior de estos aparatos de pesca fueron encontrados 117 kilos del cefalópodo, de pequeño tamaño, que fueron devueltos al mar.

Gardacostas lleva retirados en lo que va de año 14.000 cacharros por todo litoral gallego, el 88 % entre la ría de Vigo y A Guarda. Un trabajo que tuvo especial incidente en el período de parada biológica y veda, en los meses de abril, mayo y junio, para facilitar la recuperación del recurso.

Los agentes destacan la cantidad y talla de la especie liberada como un buen señal de la reproducción del cefalópodo en aguas gallegas. En esta línea, resaltan la importancia de este tipo de acciones que contribuyen a la explotación sostenible de este importante recurso.