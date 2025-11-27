Denunciado un palangrero con capital gallego por «abandono» de su tripulación en Cabo Verde

El Novo Ruivo es un buque palangrero portugués de 35 metros de eslora por 8 de manga y 481 GT (arqueo bruto o gross tonnage), según consta en su ficha técnica oficial de la base de datos de la Comisión Europea. Su puerto base es el de Viana do Castelo, si bien es habitual verlo operar en la dársena de O Berbés, en Vigo, o atracar en el muelle de reparaciones de Bouzas. O era habitual, al menos, porque no ha vuelto a salir a la mar desde que arribó, a mediados de septiembre, al puerto caboverdiano de Mindelo.

Como han advertido a FARO fuentes de la flota y ha constatado la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés), el pesquero tiene una denuncia activa por «abandono de las responsabilidades del armador». La ITF concreta en sus bases de datos que cuatro marineros de nacionalidad indonesia llevan siete meses sin cobrar; el expediente en contra de la propiedad del barco se abrió el pasado mes de mayo.

Propiedad

Según los datos oficiales de la Direcção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos de Portugal (DGRM) la propiedad del Novo Ruivo corresponde a la mercantil Somar - Produtos do Mar Lda., domiciliada en la Praça da República de Viana do Castelo. Eso sí, esta compañía tiene una oficina en Bouzas, concesionada por la Autoridad Portuaria de Vigo. De acuerdo a la información del Registro Mercantil de Portugal, el administrador es gallego.

El Novo Ruivo ha operado con licencia de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) a través de un operador de Namibia, Tidle Wave Investments 155, de Walvis Bay.

Durante los meses en los que su tripulación no ha cobrado su salario, según denuncian, el palangrero estuvo fanenando ininterrumpidamente frente a las costas de Gabón, Costa de Marfil o Sierra Leona, más allá de las 200 millas territoriales.

Con fecha del 28 de julio, como se puede comprobar por los datos de su dispositivo AIS --de geolocalización-- estuvo abarloado al buque tanque Success 9, de pabellón de Singapur, previsiblemente para repostar los tanques de gasoil; esta operación duró poco más de dos horas.

Abandonos

La ITF cataloga como «abandono» cuando un armador no cubre el coste de repatriación, ha cortado unilateralmente su comunicación con el trabajador, ha impagado sus salarios o se ha desatendido de su plantilla y el propio barco. Son decenas los casos abiertos a día de hoy por esta federación internacional, la mayoría de los cuales se corresponde a barcos que utilizan banderas de conveniencia como Panamá, Sierra Leona, Belice, Palaos o Antigua y Barbuda.