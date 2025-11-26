Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Parlamento de Galicia exige al Gobierno que detenga la regulación de la pesca recreativa

La proposición no de ley del impulsada por el PPdeG reclama un «diálogo real con el sector» y que se reconozca el autoconsumo, entre otras cuestiones

Un jubilado pesca con su caña en la ría de Vigo.

Un jubilado pesca con su caña en la ría de Vigo. / Pedro Mina

R. V.

Vigo

El Parlamento de Galicia aprobó este martes una proposición no de ley del Grupo Popular que insta al Gobierno central a detener la nueva normativa por la que se regirá la pesca recreativa en aguas exteriores. Una vez entre en vigor, a partir del 10 de enero de 2026, todos los pescadores aficionados estarán obligados a registrar y notificar sus capturas a través de una aplicación móvil —obligatorio incluso aun cuando no se produzcan—, con el objetivo de mejorar la trazabilidad, el control y la supervisión de la actividad.

Se estima que hay en torno a 50.000 personas con licencia de pesca de recreo en Galicia. Todas ellas deberán declarar todas las especies sometidas a medidas de protección diferenciada; para las que la Unión Europea haya fijado cuotas, estén incluidas en un plan plurianual o sujetas a la obligación de desembarque; y para las que los dictámenes del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) o de un organismo científico equivalente determinen que la pesca de recreo tiene «repercusiones importantes» en su mortalidad.

La proposición no de ley del Grupo Popular —a la que se ha opuesto el PSdeG— solicita iniciar un proceso de «diálogo real» con el sector recreativo gallego para contar con una nueva normativa equilibrada y consensuada. También urge reconocer el carácter de autoconsumo de la pesca recreativa; establecer un marco regulatorio basado en criterios científicos transparentes; incorporar una regulación que fomente el respeto de las vedas y las tallas mínimas; desarrollar un sistema de declaración de capturas sencillo y accesible; y reforzar la lucha contra el mercado ilegal de pescado.

