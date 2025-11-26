Los palangreros gallegos acogen con «cautela» los acuerdos de la Iccat

Los palangreros gallegos acogen con «cautela» los acuerdos alcanzados en la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat, por sus siglas en inglés), celebrada en Sevilla.

En un comunicado, la Organización de Productores Nacional de Palangreros de Altura (Opnapa) de Vigo destacó los avances en el MSE (Evaluación de estrategias de Ordenación) de pez espada del norte, con la aprobación del protocolo de circunstancias excepcionales «que contribuirá a una idónea gestión de esta especie objetivo de la flota».

Además, celebró la aceptación del uso experimental de los lazos indonesios, nuevo dispositivo disponible para el palangre, que permitirá aplicarlo a las flotas que dirigen la pesca al pez espada. Igualmente, valoran la decisión de continuar con la evaluación del marrajo del norte en 2026, evitando su postergación a 2027.

Por su parte, la Organización de Palangreros Guardeses (Orpagu), que calificó como «clave» la decisión sobre el marrajo, subrayó la aprobación del uso experimental de aros, una propuesta impulsada por la UE que permitirá desarrollar proyectos piloto hasta 2028 y que, en función del análisis técnico posterior, podría abrir la puerta a una autorización plena en el futuro.

En cuanto al debate sobre aletas adheridas, ambas organizaciones lamentaron que no se aprobase la extensión de la norma para todos los países que participan de la Iccat