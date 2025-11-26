Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jorge Garnelo, periodista de FARO, finalista en los premios Cepesca

Jorge Garnelo, periodista de FARO, recogió ayer el diploma de finalista en la séptima edición de los Premios de Periodismo de Cepesca, en el que participó con su reportaje «Larga vida a la gente del mar».

