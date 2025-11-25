Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El submarino «Isaac Peral» vuelve a casa tras su primera misión operativa

El «Isaac Peral». | Armada

El «Isaac Peral». | Armada

Agencias

Cartagena

El submarino S-81 ‘Isaac Peral’ atracará este viernes en Cartagena tras cumplir su primera misión operativa en el despliegue Sea Guardian de la OTAN en aguas del Mediterráneo. La embarcación se integró a mediados de octubre en la operación de la OTAN para reforzar la seguridad marítima y contra el terrorismo en el Mediterráneo.

En concreto, las actividades de la operación Sea Guardian están principalmente orientadas al conocimiento del entorno marítimo, como el tráfico mercante, líneas de comunicación, áreas de pesca, desarrollo de actividades ilícitas y a impulsar las capacidades de seguridad marítima de los países de la región. En caso necesario, y si la OTAN lo acuerda, puede ejecutar tareas adicionales.

El submarino «Isaac Peral» vuelve a casa tras su primera misión operativa

El PSOE promueve que migrantes no europeos puedan ser capitán de barco

La Interpol colabora en un golpe al tráfico ilegal de aletas de tiburón con destino a China

Villaverde critica la contradicción de Bruselas por reformar la PPC pero recortar un 67 % los fondos

