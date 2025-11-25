El submarino «Isaac Peral» vuelve a casa tras su primera misión operativa

El submarino S-81 ‘Isaac Peral’ atracará este viernes en Cartagena tras cumplir su primera misión operativa en el despliegue Sea Guardian de la OTAN en aguas del Mediterráneo. La embarcación se integró a mediados de octubre en la operación de la OTAN para reforzar la seguridad marítima y contra el terrorismo en el Mediterráneo.

En concreto, las actividades de la operación Sea Guardian están principalmente orientadas al conocimiento del entorno marítimo, como el tráfico mercante, líneas de comunicación, áreas de pesca, desarrollo de actividades ilícitas y a impulsar las capacidades de seguridad marítima de los países de la región. En caso necesario, y si la OTAN lo acuerda, puede ejecutar tareas adicionales.