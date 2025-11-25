Cepesca reconoce al periodista de FARO Jorge Garnelo en sus VII Premios de Periodismo

El periodista de FARO Jorge Garnelo, especializado en información económica y marítima, ha sido galardonado como finalista en la categoría de Mejor Artículo de Difusión sobre el Sector Pesquero Español en los VII Premios de Periodismo y Sector Pesquero Español de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), por el trabajo publicado en FARO, «Larga vida a la gente del mar». Este reportaje fue publicado el 17 de marzo de 2024 y figuraba entre los tres trabajos nominados al 'Premio Amador Suárez'.

La entrega de premios tuvo lugar este martes, en el Salón de Actos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y fue Julio Morón, el presidente de Cepesca, el encargado de entregar el diploma de finalista al redactor pontevedrés del diario decano.

El reportaje de Garnelo retrata el relevo generacional en la pesca gallega a través de la historia de la familia Otero, de Santa Cristina de Cobres (Vilaboa). El texto sigue a Yago Otero, un joven de 18 años que se prepara para salir a faenar junto a su padre en un pesquero recién construido y bautizado Noliko, en homenaje a su abuelo Manuel, histórico marinero que empezó a trabajar en el mar con solo 9 años. La pieza combina memoria familiar, tradición y actualidad del sector para mostrar cómo la pasión por la pesca logra mantenerse viva incluso en un contexto de dificultades económicas, pérdida de flota y menor atractivo profesional.

Vigo (Puerto del Berbés). Tres generaciones de marineros o pescadores con su barco Noliko: Manuel (abuelo), Manolo (padre), y Yago (hijo) / Marta G. Brea

Artículo ganador

El 'Premio Amador Suárez' finalmente recayó en Nuria Verde por el reportaje ‘Mujeres: 63% de la fuerza laboral del marisqueo’, emitido en Objetivo Igualdad de RTVE. En él se resalta el papel de la mujer en el marisqueo a pie, oficio donde las mariscadoras son mayoría, a pesar de que en el sector primario de la pesca ellas son menos visibles por ocupar puestos supuestamente secundarios.

En su séptima edición, estos galardones han reconocido los mejores trabajos periodísticos sobre el sector pesquero español, la sostenibilidad y la labor de los medios comprometidos con la divulgación de estas realidades. Tras la ceremonia, los asistentes degustaron productos pesqueros ofrecidos por los asociados de Cepesca y brindaron por los premiados.