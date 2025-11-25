Pevasa expone su plan de ajuste ante los socios y entre «rumores de venta»

Pesquería Vasco Montañesa (Pevasa), una de las tres cofundadoras de Atunes y Lomos (Atunlo), abandonó su accionariado meses antes de protagonizar una insolvencia que alcanzaría los 220 millones de euros de deuda afectada. Pevasa justificó su desinversión de la atunera, en la que permanecieron la viguesa Comercial Pernas y la también vasca Inpesca, en querer perseverar en su estrategia de "crecimiento de flota" y estudiar "oportunidades de inversión en buques pesqueros adicionales".

Su salida prematura de Atunlo no le impidió esquivar la onda expansiva de una crisis que se cebó en el negocio de los túnidos —la propia Pernas, Actemsa, Marpesca Europa o Frime—, pero sí le privó de ejecutar de inmediato sus planes de futuro: tuvo que negociar un plan de reestructuración con la banca y desprenderse de cuatro buques (tres atuneros y un macicero). Ahora someterá su plan de ajuste al criterio de sus accionistas, en una doble sesión de junta ordinaria y extraordinaria, pero lo hará entre fuertes rumores de salida al mercado, como constatan distintas fuentes de toda solvencia, tanto de Bermeo como con base en Galicia.

El cónclave está convocado para este viernes, día 28, en primera convocatoria. Los accionistas votarán sobre las cuentas anuales y consolidadas del pasado ejercicio fiscal, tendrán que hacer lo mismo para la reelección del auditor y recibirán "información sobre el plan de reestructuración de la deuda financiera formalizado con las entidades acreedoras". Este plan ya ha sido homologado por un juzgado de Bilbao, tras meses de negociaciones.

El «Zillarri», durante su transformación en macicero, con el cayuco que auxilió. | / FdV / Cedida

Fuentes internas del grupo ya indicaron su preocupación sobre el hecho de que Pevasa se estuviese desprendiendo de algunos de sus mejores atuneros como parte de la hoja de ruta para llegar a un entendimiento con las entidades, precisamente. En particular, la compañía se desprendió de los atuneros Playa de Bakio, Playa de Aritzatxu (ahora Beti Aurrera) y Playa de Noja (ahora Beatriz Cristina), además del macicero Zillarri.

Según su propia web corporativa a día de hoy retiene la propiedad sobre otros cinco atuneros cerqueros congeladores, operativos en aguas del Índico y en Cabo Verde. Con la única excepción del Playa de Anzoras, amarrado en el puerto de Colombo (Sri Lanka) y que está despertando también el "interés del mercado".