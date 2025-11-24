El PSOE promueve que migrantes no europeos puedan ser capitán de barco

El PSOE ha registrado una reforma legal en el Congreso con la que plantea que las personas migrantes de países que no pertenecen a la Unión Europea ni al Espacio Económico Europeo puedan ejercer las funciones de capitán y de primer oficial de cubierta de buques pesqueros españoles.

Los socialistas han plasmado esta propuesta en una enmienda, recogida por Europa Press, al proyecto legislativo para reformar la Ley de Puertos del Estados y de la Marina Mercante y la Ley de Navegación Marítima.

En la actualidad, el artículo 162 de la Ley de Navegación Marítima establece que el capitán y el primer oficial de cubierta de los buques nacionales deberán tener la nacionalidad de un Estado miembro del Espacio Económico Europeo. La propuesta añade una disposición adicional para introducir la salvedad de que cuando no haya disponibilidad de tripulantes de nacionalidad española o de algún otro Estado miembro de la UE o del Espacio Económico Europeo, se podrán contratar tripulantes de otras nacionalidades.

Para que esto ocurra, reza la enmienda, será necesario que las personas contratadas hayan obtenido la titulación en España, posean una autorización de residencia de larga duración y, salvo en el caso de que sea su idioma materno, acrediten el conocimiento del idioma español a través de la certificación oficial correspondiente.

Asimismo, el armador tendrá que comunicar a Marina Mercante y la Secretaría General de Pesca la contratación de un capitán o primer oficial de cubierta no nacionales y acreditará la concurrencia de las circunstancias indicadas. El incumplimiento de las mismas dará lugar a un procedimiento administrativo sancionador.

El PNV pidió esta reforma al Gobierno en junio de este año.