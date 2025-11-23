«Si la política fuera otra, probablemente no habría tanta solicitud de desguaces»

Carlos Pose es el nuevo presidente de Acerga desde esta semana. Coge sus riendas con numerosos frentes abiertos, y la voluntad de fraguar un cambio de rumbo real.

– Asume la presidencia de Acerga en un momento complicado para el cerco. ¿Cómo lo afronta y cuáles son sus prioridades?

– Lo afronto con responsabilidad, pero sigo sintiéndome un asociado más de Acerga. He asumido la presidencia porque los mandatos se agotan y alguien tiene que dar el paso. Llevo muy poco tiempo en el cargo y aún tengo que aterrizar muchos temas, hablo más como pescador que como presidente. Los retos pasan por fortalecer a nuestros asociados, conseguir el mayor número posible de pesquerías y que estén repartidas de la forma más equilibrada que se pueda. Queremos transparencia, gestionar las cuotas de la mejor manera para todos y seguir defendiendo un reparto lineal, aunque ahora estemos obligados a trabajar con cuotas individuales de jurel, caballa, anchoa o sardina.

– La flota del cerco está viviendo prácticamente de la sardina. ¿Es sostenible esta situación?

– Es una situación muy complicada. De jurel tenemos cuotas mínimas, en caballa se habla de recortes grandes y en sardina las cuotas son pequeñas también. Eso nos obliga a trabajar con alquileres de cuota del Golfo de Cádiz, algo que seguimos sin entender. Pero no nos queda otra.

– ¿Tiene que cambiar el sistema actual en el Golfo de Cádiz?

– Los barcos del sur hacen lo que les permite la legislación y el Gobierno de turno. Es verdad que se han cambiado algunas cosas, como adelantar la bolsa común, pero habría que cambiar más. No es normal que se mantenga la cuota a una flota que año tras año no la consume y la alquila. Soy presidente de Acerga, pero hablo como un pescador más, como un asociado más. No se entiende mucho que tengan unas cuotas que recurrentemente alquilan , sobre todo a los barcos gallegos. Si esto se repite campaña tras campaña, las autoridades competentes deberían tomar cartas en el asunto.

«Está claro que el recorte de los fondos europeos de pesca afectará a la flota»

– La sardina se gestiona conjuntamente entre España y Portugal (con una distribución del TAC del 35%–65%). ¿Van a pedir más cuota ahora que tiene que volver a definirse el reparto?

– España necesita más, por supuesto. No te puedo decir todavía en qué términos se llevarán las negociaciones porque acabo de llegar y antes hay que dar muchos pasos, pero lo lógico es que sí. Si Portugal tiene muchísimo más y a España no le llega, habrá que pedir un incremento. No sé si se hablará de un 40-60, de un 50–50 o de otra cosa, pero la idea es pedir más cuota para España. Eso sí, me parece casi más importante cómo se reparte esa cuota dentro de España. Entre el norte y el sur.

– La Comisión Europea tiene previsto recortar casi un 70% el fondo europeo de pesca para el próximo marco financiero plurianual. ¿Qué impacto tendría para la flota y la organización de productores pesqueros (OPP)?

– Aún no lo hemos podido estudiar a fondo, pero de ser así afectará a la totalidad de la flota española, no solo al cerco. Acerga llevará su propuesta a OPES Cantábrico cuando se debata en una asamblea general y de ahí saldrá lo que se vaya a defender. Lo que sí está claro es que un recorte de esa magnitud siempre afecta a la flota: estamos hablando de una gran cantidad de dinero para distintas gestiones y apoyos al sector.

«Cuantos menos asociados haya, menor capacidad tendremos para pedir medidas»

– Hace meses FARO avanzó que había unos 40 barcos del cerco interesados en solicitar ayudas al desguace. ¿Ha aumentado el número de barcos? ¿Cuántas ayudas estiman necesarias?

– No te puedo dar cifras exactas porque todavía no hemos tratado ese tema en la nueva directiva. Lo que sí veo es que la mayoría de los barcos querrían seguir con su actividad, tener relevo generacional y futuro. El problema es que, con las políticas pesqueras de cuotas tanto de España como de la Unión Europea, muchas empresas pesqueras gallegas se están viendo abocadas al cierre. Por eso muchos armadores acaban pidiendo ayudas al desguace. Si la política fuera otra, probablemente no habría tanta solicitud de desguace.

– Acerga ha perdido una treintena de asociados en el último año. ¿Una voz más dispar afectará a la reclamación colectiva?

– Es evidente que, cuantos menos asociados haya, menor capacidad de convocatoria y de presión se tiene para reclamar medidas. Desde Acerga queremos trabajar para unificar posiciones y que las reivindicaciones del cerco gallego vayan en la misma dirección. Dentro de esta OPP todos son socios por igual y cada uno decide dónde quiere estar, pero nuestra intención es sumar y no dividir.