Villaverde critica la contradicción de Bruselas por reformar la PPC pero recortar un 67 % los fondos

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, denunció en la 53ª Asamblea General de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM) la contradicción de la Comisión Europea, que pretende reformar la Política Pesquera Común (PPC) al mismo tiempo que recorta un 67 % el fondo específico para pesca en su propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034. Así, señaló que «esta propuesta del Ejecutivo comunitario demuestra un absoluto desconocimiento de las necesidades del sector», lo que ha provocado el rechazo unánime de la comunidad.

Villaverde valoró el liderazgo de Galicia, que preside el Grupo de Trabajo de Pesca de esta organización, con un papel activo en el proceso de evaluación de la actual PPC y trasladando a las máximas instancias nacionales y comunitarias la posición aprobada en el Consello Galego de Pesca. Una postura recogida en el Decálogo Estratégico de Galicia en defensa de sus intereses ante la revisión de la PPC y en el dictamen sobre la propuesta del MFP y su impacto en los fondos pesqueros.

La titular de Mar insistió en que resulta irrenunciable la existencia de un fondo propio e independiente, dotado con los recursos financieros suficientes, para atender los retos actuales. En esta línea, reclamó «una asignación justa y equilibrada, acorde con las singularidades del sector, con el objetivo de no poner en riesgo su viabilidad». En el horizonte, desafíos como el relevo generacional.