La conserva gallega se agranda en el exterior con el tirón récord del atún

La conserva gallega corre como un Ferrari pese a los baches del contexto geopolítico actual. Esa es la lectura que puede extraerse al analizar con detalle los últimos datos de exportación que acaba de publicar el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que certifica una facturación récord en el extranjero para la industria del enlatado con 835 millones de euros hasta septiembre (686 vinculados al pescado y sus preparaciones y 149 a los crustáceos y moluscos). La cadena de valor registra un aumento de las ventas al exterior del 7,6% en un año y casi un 26% más que hace un lustro. Constata además su segunda mejor marca en volumen: 141.400 toneladas. Solo las superan las 142.100 que precisamente despachó durante los primeros nueve meses de 2020, si bien entonces lo hizo a un precio medio de 4,6 euros/kilo y ahora asciende a 5,9.

Atún, el producto estrella

La inflación evidentemente ha influido en el camino que los últimos cinco ejercicios ha recorrido el sector hacia su internacionalización, pero hay una cosa que está clara, y es que su principal especie —el atún listado— bate máximos en lo que va de año tanto en ingresos como en peso, superando por primera vez los 500 millones de euros y acariciando las 78.000 toneladas. Suponen estas cifras que los túnidos representan el 73% del importe de las conservas y preparaciones de pescado y el 70% de la cantidad total enviada a países europeos y extracomunitarios (111.700 toneladas, a las que se suman las casi 30.000 que aportan los enlatados de crustáceos y moluscos). No obstante, el atún no es el único pescado que anota su mejor cifra desde el arranque de la serie estadística de Comercio, que se remonta a 1995. Otras especies con mucha menor presencia como la sardina (15 millones), la caballa (ocho millones), el salmón (580.000 euros) o el arenque (417.000 euros) también alcanzan su mayor nivel de ventas. En el caso de la xouba, también en volumen (2.240 toneladas, un 29% más que hace un año y prácticamente el doble que hace cinco).

Datos de la exportación de la conserva gallega de atún / Hugo Barreiro

La conserva parte en una buena posición de cara a aprovechar este último trimestre, y en especial la campaña de Navidad, para cerrar un 2025 que podría ser histórico en exportaciones. Pese a ello, desde Anfaco-Cecopesca optan por ser prudentes y esperar a analizar la situación una vez se pueda hacer balance de todo el ejercicio. Eso sí, «el mercado está trabajando la exportación por la debilidad del mercado nacional», explica su secretario general, Roberto Alonso: «Ha caído el consumo en España». La «alta demanda alta» del extranjero proviene de países de la Unión Europea como Italia, Francia y Portugal, los tres principales consumidores del enlatado made in Galicia. Todo ello en un momento en el que los aranceles de Estados Unidos han entrado en vigor y la patronal conservera apuesta por buscar «nuevos mercados» para capear la incertidumbre en el exterior.