El vigués Iván López repite como presidente de la coalición internacional pesquera, ICFA
Redacción
Vigo
El vigués Iván López van der Veen ha sido reelegido presidente de la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras (ICFA, por sus siglas en inglés), organización centrada en la defensa del sector pesquero en distintos foros internacionales. Ha sido reelegido por segundo año consecutivo y ha contado con la unanimidad de todos los miembros de ICFA, que agrupa a asociaciones pesqueras de 28 países de los cinco continentes.
«Asumo el cargo reiterando el compromiso de ICFA con el sector pesquero mundial y decidido a seguir trabajando en equipo por el futuro sostenible de nuestra actividad en sus tres vertientes: medioambiental, social y económica», ha asegurado tras su reelección.
