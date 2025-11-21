La basura plástica afecta al mejillón gallego y disminuye su productividad

La industria del mejillón es vital para la costa gallega. Su producción, y todo lo que le puede afectar a este molusco bivalvo, se mira con lupa y no son pocos lo estudios al respecto. A ellos se suma ahora uno nuevo, pilotado por investigadores del CSIC en Vigo, y que ha revelado que las basuras marinas plásticas, en concreto los macroplásticos, afectan al crecimiento del mejillón y, por lo tanto, a la productividad de las bateas. En concreto, merman su tasa de filtración, que se reduce hasta un 65%, y también la de respiración.

En el marco del programa internacional GAME (siglas para «enfoque global mediante experimentos modulares»), personal investigador del IEO y del IIM colaboró con miembros de las universidades de Málaga y Cádiz y otros organismos internacionales para este proyecto en la ría de Vigo. Se alargó durante cuatro semanas y los hallazgos mostraron que las películas de polietileno (como bolsas comerciales) y filamentos de nailon (sedal de pesca) pueden modificar procesos fisiológicos clave del mejillón.

Estudio

Según el estudio, altas concentraciones de nailon (el polietileno mostró efectos «más moderados») afectan a las tasas de respiración y filtración, además de dificultar la estabilidad de las estructuras que forman. Así, apuestan por incorporar los macroplásticos a la gestión y estudio desde una perspectiva ecosistémica.

Eva Cacabelos, técnica del IEO CSIC de Vigo / Cedida

Eva Cacabelos Técnica del IEO-CSIC de Vigo y coautora del estudio «No mueren, pero crecen menos»

–¿Nunca antes se había estudiado esta contaminación en las concentraciones de mejillón?

No. Sí que se analiza a nivel individual la concentración que pueda tener de contaminantes, pero a nivel de la piña del mejillón, de la población, no se había visto. Es cierto que cuando vas de muestreo ves que a veces es una problemática real, con líneas de sedales enganchados o restos de plásticos.

–Según su estudio, los macroplásticos no afectan tanto a la supervivencia como a la productividad en sí del mejillón, ¿no?

Sí, se reduce bastante, hasta un 65%, la tasa de filtración. Vale, no se muere, pero con una baja de tasa de filtración y de respiración se ve que el individuo va a crecer menos, va a tener menos productividad. Eso, claro, habría que estudiarlo más a fondo y si interviene en la en la mortalidad final.

–¿Está previsto estudiarlo?

Este fue un estudio que se hizo en el marco de un programa internacional e interesó este tipo de experimento. Cada año hacen un estudio diferente, pero bueno, esto deja campo para seguir investigando este tipo de contaminantes.