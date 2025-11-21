Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La basura plástica afecta al mejillón gallego y disminuye su productividad

Científicos de Vigo revelan en un estudio que los macroplásticos merman la tasa de filtración, que se reduce hasta un 65%, y de respiración del bivalvo «estrella» de Galicia

El mejillón sumergido en el agua para las pruebas realizadas en Vigo.

El mejillón sumergido en el agua para las pruebas realizadas en Vigo. / Cedida

Adrián Amoedo

Adrián Amoedo

Vigo

La industria del mejillón es vital para la costa gallega. Su producción, y todo lo que le puede afectar a este molusco bivalvo, se mira con lupa y no son pocos lo estudios al respecto. A ellos se suma ahora uno nuevo, pilotado por investigadores del CSIC en Vigo, y que ha revelado que las basuras marinas plásticas, en concreto los macroplásticos, afectan al crecimiento del mejillón y, por lo tanto, a la productividad de las bateas. En concreto, merman su tasa de filtración, que se reduce hasta un 65%, y también la de respiración.

En el marco del programa internacional GAME (siglas para «enfoque global mediante experimentos modulares»), personal investigador del IEO y del IIM colaboró con miembros de las universidades de Málaga y Cádiz y otros organismos internacionales para este proyecto en la ría de Vigo. Se alargó durante cuatro semanas y los hallazgos mostraron que las películas de polietileno (como bolsas comerciales) y filamentos de nailon (sedal de pesca) pueden modificar procesos fisiológicos clave del mejillón.

Estudio

Según el estudio, altas concentraciones de nailon (el polietileno mostró efectos «más moderados») afectan a las tasas de respiración y filtración, además de dificultar la estabilidad de las estructuras que forman. Así, apuestan por incorporar los macroplásticos a la gestión y estudio desde una perspectiva ecosistémica.

Eva Cacabelos, técnica del IEO CSIC de Vigo

Eva Cacabelos, técnica del IEO CSIC de Vigo / Cedida

Eva Cacabelos
Técnica del IEO-CSIC de Vigo y coautora del estudio

«No mueren, pero crecen menos»

–¿Nunca antes se había estudiado esta contaminación en las concentraciones de mejillón?

No. Sí que se analiza a nivel individual la concentración que pueda tener de contaminantes, pero a nivel de la piña del mejillón, de la población, no se había visto. Es cierto que cuando vas de muestreo ves que a veces es una problemática real, con líneas de sedales enganchados o restos de plásticos.

–Según su estudio, los macroplásticos no afectan tanto a la supervivencia como a la productividad en sí del mejillón, ¿no?

Sí, se reduce bastante, hasta un 65%, la tasa de filtración. Vale, no se muere, pero con una baja de tasa de filtración y de respiración se ve que el individuo va a crecer menos, va a tener menos productividad. Eso, claro, habría que estudiarlo más a fondo y si interviene en la en la mortalidad final.

–¿Está previsto estudiarlo?

Este fue un estudio que se hizo en el marco de un programa internacional e interesó este tipo de experimento. Cada año hacen un estudio diferente, pero bueno, esto deja campo para seguir investigando este tipo de contaminantes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents