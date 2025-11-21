Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ClientEarth y Oceana insisten en denunciar a España por dejar pescar en las áreas protegidas

Las organizaciones medioambientalistas ClientEarth y Oceana han vuelto a demandar al Gobierno español «por permitir sistemáticamente la pesca de arrastre» en las Áreas Marinas Protegidas (AMP). Según su abogado, Francesco Maletto, «en claro incumplimiento de las leyes de conservación nacionales y europeas».

