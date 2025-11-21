ClientEarth y Oceana insisten en denunciar a España por dejar pescar en las áreas protegidas
Las organizaciones medioambientalistas ClientEarth y Oceana han vuelto a demandar al Gobierno español «por permitir sistemáticamente la pesca de arrastre» en las Áreas Marinas Protegidas (AMP). Según su abogado, Francesco Maletto, «en claro incumplimiento de las leyes de conservación nacionales y europeas».
