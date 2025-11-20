España avista «oportunidades» para mejorar el nivel actual de capturas de atún

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defendió este miércoles, con motivo de la 29 reunión ordinaria de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat), que hay «oportunidades para mejorar» el nivel actual de capturas.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en esta cumbre mundial sobre el atún que se celebra en Sevilla, el titular de Pesca ha señalado que se deben mantener además las claves de reparto entre la Unión Europea y el resto de partes contratantes en relación con la Comisión Internacional.

Planas aseguró que este encuentro de ICCAT es «tremendamente importante» a nivel internacional dentro del mundo pesquero, para España y la Unión Europea, teniendo en cuenta que las organizaciones regionales de pesca son un modelo de gestión para mantener en buen estado los stocks biológicos de las distintas especies capturadas. También para permitir a armadores y pescadores un nivel de rentabilidad que permita la continuidad de la actividad pesquera nacional.

En la Comisión Internacional del Atún Atlántico son 55 las «partes contratantes» y en esta reunión se tienen que tomar decisiones que afectan a 1.440 buques de la flota española de muy diversas modalidades, desde la pesca artesanal a los atuneros cañeros, los congeladores o palangre de superficie u otras modalidades, ha dicho ministro. La cuota actual se sitúa en las 40.570 toneladas en este momento para España.