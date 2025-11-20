Armadores de Vigo entran en la IA con su propio «chatGPT» pesquero

Es difícil hoy encontrar a una persona que haya usado chatGPT o, al menos, que no haya oído hablar de ella. Uno le escribe, preguntando algo, y esta herramienta de inteligencia artificial generativa creada por OpenAI logra dar una respuesta, bien en base a los datos con lo que ha sido entrenada o a las búsquedas que puede realizar en internet. No es la única: Grok, Gemini, DeepSeek, Copilot... La IA no es ya solo una tendencia a gran escala que se ha adentrado en prácticamente todos los sectores, ha llegado para quedarse. También en la pesca. La OPPC-3, formada por armadores de Vigo y su área, quiere su propia herramienta de inteligencia artificial. En este caso, centrada solo en información y normativa pesquera, con el objetivo de «reforzar la seguridad jurídica» de la flota.

La OPPC-3 (Organización de Productores de Buques Congeladores de Merlúcidos, Cefalópodos y Especies Varias), surgida del seno de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), cuenta entre sus planes de producción con esta iniciativa, que ya ha licitado en un contrato valorado en 65.000 euros (sin IVA). Busca una empresa capaz de crear la herramienta y de entrenarla para «para mejorar el acceso, vigilancia y asistencia normativa en el ámbito pesquero» de sus armadores.

En concreto, la organización viguesa quiere que sus asociados puedan consultar de forma estructurada la no poca normativa pesquera nacional, europea e internacional, con la posibilidad de generar alertas personalizadas y automatizar la vigilancia documental. Para ello, se creará una herramienta alojada en la nube y accesible mediante perfiles de usuario, que contará con una interfaz intuitiva y filtros operativos que permitan ser utilizadas por los miembros del sector.

Cambios legislativos

Una vez en activo, este chatGPT pesquero podrá generar de forma automática informes, mostrar la trazabilidad de los cambios legislativos, la vinculación entre normativas y notificaciones sobre aspectos vitales para la industria como cuotas, vedas, zonas autorizadas, tallas mínimas o artes permitidas. «Se conectará de forma segura a fuentes oficiales y documentales relevantes, incluyendo OROP [Organismo Regional de Ordenación Pesquera], boletines oficiales y documentación interna, mediante motores de rastreo y conectores automáticos», recoge el pliego.

La empresa que resulte ganadora tendrá que llevar a cabo un desarrollo preliminar (localizando fuentes, definiendo requisito y estructuración de perfiles de usuario), además de crear el «núcleo de inteligencia artificial y configuración del motor semántico», preparar la infraestructura en la nube y llevar a cabo el entrenamiento de la herramienta en sí. Para eso último, se hará una integración técnica y carga inicial de normativa y procesamiento semántico, para más tarde hacer una validación funcional y formación de los usuarios finales, los armadores.

Como resultado, los armadores de la OPPC-3 dispondrán de un sistema que «facilitará la toma de decisiones técnico-jurídicas», además de centralizar la documentación normativa. De igual forma, «emitirá alertas ante cambios legales, adaptándose a las características del buque, arte o zona de actividad». «Así, se refuerza la seguridad jurídica, se fomenta la transparencia y se garantiza el cumplimiento normativo en un entorno legal en constante evolución», resume la organización en la licitación.

A su juicio, el proyecto colocará a la asociación dirigida por Edelmiro Ulloa como «pionera» en la aplicación de IA «al cumplimiento normativo y la gestión documental en el sector pesquero».