El «Annabella M» remata su reforma en Bouzas con los nuevos equipos

El arrastrero Annabella M, de la empresa argentina Estrella Patagónica, está rematando su reforma en el muelle de reparaciones de Bouzas con la carga de los nuevos equipamientos de cubierta.

Construido por Hijos de J. Barreras en 1987, regresó este año al lugar que lo vio nacer para ser reformado, tanto a nivel exterior como interior. Por ello, acudió al astillero Nodosa, en Marín, para los primeros trabajos, que ahora se completan a pie de muelle en Vigo, donde estos días carga los equipos. Contará con nuevo parque de pesca, a cargo de la firma local Josmar.

Está previsto que la empresa repita la operación el próximo año con otro de sus barcos. En este caso, el Carolina P, en este caso ensamblado en 1988 en Construcciones Navales Santodomingo.