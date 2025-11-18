El 75% de las recomendaciones de la Ciaim en 2024 fueron desatendidas

La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) publicó su balance anual de 2024. Un año con mucha actividad tras recibir 308 notificaciones de incidentes, un 3,7% más que el año anterior, y con el mismo problema de falta de efectivos para poder llegar a todo. En el documento, el organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible señala que el pleno, que se reunió once veces, «un número muy por encima del mínimo de 2 reuniones al año que establece la normativa», examinó un total de 38 informes y se inició la discusión sobre otros 20 para su futura publicación. De estos últimos, la Ciaim emitió las correspondientes recomendaciones para armadoras, administraciones públicas o tripulaciones. Y, como es ya tónica general, el grueso fueron desatendidas.

Estadísticas Principales de Siniestralidad

La comisión publica en su balance toda su actividad del año anterior, hasta el punto de cifrar los viajes que realizan sus investigadores (fueron 31) para desplazarse al lugar de los siniestros o para actividades formativas. También destaca el número de sucesos notificados e investigados por tipo de accidente, siendo la mayoría la pérdida de control de las embarcaciones (70%, con 217 notificaciones), o el número de fallecidos, con 16, además de un desaparecido y 13 heridos graves.

En este sentido, la Ciaim destaca en el documento el siniestro del Argos Georgia, el palangrero hundido en julio de 2024 en el Atlántico sur que dejó 12 fallecidos y 1 desaparecido, aunque también otros siniestros que acabaron con la muerte de alguno de sus tripulantes, como es el caso del bateeiro de O Grove de la embarcación Hermanos Rey.

Recomendaciones de Seguridad: Baja Implementación

Al final de cada informe de un accidente, los investigadores aprovechan para hacer sus recomendaciones de cara a evitar los correspondientes accidentes. En este sentido, se emitieron un total de 8 «recomendaciones de seguridad», siendo el año en el que menos consejos de este tipo se han emitido desde al menos 2009. Del total, cinco tuvieron como destinatarios a la administración pública y el resto a personas o empresas concretas.

El «Playa Menduiña Dos», a su llegada a Canadá con cadáveres y supervivientes del «Pitanxo». / FdV

Según recoge la Ciaim, tan solo dos (el 25%) de las recomendaciones fueron atendidas por sus destinatarios finales. Una fue la lanzada a las capitanías marítimas de A Coruña y Ferrol tras el embarranque del quimiquero Blue Star en la costa de Ares en 2019, a las que pedía que valorasen «establecer un procedimiento para gestionar el fondeadero en situaciones de meteorología muy adversa, disponiendo puntualmente remolcadores en puertos cercanos (Ares o Sada) o con otras medidas de eficacia similar». Cumplieron, según la comisión. La otra, fue la aceptada por la Dirección General de la Marina Mercante en el caso del incendio y posterior hundimiento del pesquero Siempre al alba en 2021. Les aconsejaban difundir el informe entre las capitanías para que en las inspecciones de barcos de fibra «se valore la operatividad del sistema fijo de extinción en cámara de máquinas por CO2».

En el texto, la comisión también recuerda la figura del que fuera su presidente hasta su fallecimiento el pasado julio, Jesús Panadero Pastrana. Su lugar lo ocupa desde septiembre el marinés Antonio Souto-Iglesias.