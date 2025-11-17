Más palangreros con hambre de tiburón
Los gallegos «Amencer Dous» y «Nuevo Monte Ventoso» se incorporan a la pesquería del marrajo con cerca de 20.500 kilos de cuota en el Pacífico
La pesquería del marrajo dientuso ha incorporado dos nuevos barcos que también pescarán tiburón en 2025: los gallegos Amencer Dous —con puerto base en Santa Uxía de Ribeira (A Coruña)— y Nuevo Monte Ventoso —censado en Vigo—. El BOE recoge oficialmente la inclusión de ambos pesqueros, a petición de la Organización de Palangreros Guardeses (Orpagu), en la campaña que se desarrolla este ejercicio. Se les han asignado a ambos cerca de 20.500 kilos de la especie (Isurus oxyrinchus), en torno a 11.300 para el primero y 9.200 para el segundo. Una cantidad que se ha extraído de la cuota de reserva del 10% del stock que quedaba sin repartir en el Pacífico Oriental (región regulada por la CIAT, por sus siglas en inglés): 119.000 kilos de los que a partir de ahora solo quedarán 98.500.
Este es el caladero preferido por la flota del palangre, con 38 buques españoles —todos gallegos— que allí pescan marrajo. A ellos se suman otros 15 que lo hacen en el Índico (IOCT) y tres más que faenan en el Pacífico Central y Occidental (WCPFC). Son en total 56 embarcaciones entre las que se incluyen asociados de Orpagu, Opnapa (Vigo), Opromar (Marín) y la OPP-7 (Burela), con una cuota conjunta que supera los 1,7 millones de kilos disponibles a lo largo del año.
