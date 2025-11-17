Mar y la USC medirán el peso del IVA en la caída del consumo de pescado

Disponer de una herramienta robusta que permita cuantificar qué ocurriría si el Estado rebajase el IVA del pescado y el marisco, una reiteradísima demanda del sector al Ejecutivo español en un momento en el que el consumo se encuentra en mínimos históricos en la comunidad. Ese será el cometido del nuevo estudio que llevará a cabo la Universidade de Santiago de Compostela (USC) dentro de su convenio de colaboración con la Consellería do Mar, que incorporará una adenda para desarrollar un modelo de Equilibrio General Computable que medirá cómo habría impactado en la decisión de compra de los consumidores haber reducido este impuesto en 2025. Galicia quiere dar así un nuevo paso en la presión para abaratar el pescado y el marisco en la cesta de la compra, con el objetivo de estimular sus ventas y reactivar la economía de la flota y la industria. El año pasado, cada gallego consumió de media 23 kilos de estos alimentos, la cifra más baja del siglo y un 25% menos que en 2020, el año de la pandemia tras el que llegó una de las mayores oleadas inflacionistas.

El Ejecutivo de Alfonso Rueda deja patente que, pese a las numerosas peticiones formuladas por las entidades más representativas de la cadena de valor —entre ellas Conxemar, Cepesca o Anfaco— y a los informes acumulados, Madrid sigue sin mover ficha, amparándose en que el tributo no es el problema. De ahí la necesidad de esta investigación «fronte á inacción doutras administracións que, malia ter as competencias, como é o caso do Goberno central, continúan sen adoptar esta medida fiscal», esgrime. Sobre todo si se tiene en cuenta que los últimos posicionamientos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura (Eumofa), y diferentes análisis de expertos gallegos en pesca apuntan en la misma dirección.

Son precisamente estos especialistas los que auguran efectos significativos en el caso de materializarse la rebaja. En un primer escenario, en el que la reducción del IVA se traslada íntegramente al precio final y, por tanto, al bolsillo del consumidor, el impacto directo, indirecto e inducido sobre la economía gallega se traduciría en un incremento del valor añadido bruto (VAB) de 28,5 millones de euros. En términos de empleo, además, se estima la creación de más de 5.500 puestos en el conjunto de actividades vinculadas, no solo en la pesca. Y el coste para las arcas públicas solo conllevaría una caída de la recaudación fiscal de 17,8 millones de euros en Galicia.

Un segundo supuesto, en el que la rebaja del IVA no se traslada en su totalidad al consumidor, arroja efectos más moderados, pero igualmente importantes: el VAB regional aumentaría en 19,1 millones y se generarían hasta 1.232 empleos adicionales, con un coste fiscal superior, de 33,8 millones de euros. En cuanto al consumo, las simulaciones pronostican incrementos superiores al 5% para los productos de la pesca de bajura, del 3,4% en la flota de litoral, del 3,2% en la de altura y por encima del 4% en el caso de la acuicultura.

«Unha pequena redución no prezo dos produtos do mar fomenta o seu consumo»

«Despois da iniciativa pioneira do Goberno galego de promoción Bono Peixe, comprobouse que unha pequena redución no prezo dos produtos do mar fomenta o seu consumo. O resultado deste estudo permitirá cuantificar ese aumento do consumo e os beneficios para o sector marítimo-pesqueiro galego», remarca la conselleira do Mar, Marta Villaverde, en declaraciones a FARO sobre el estudio con la USC, con un presupuesto de más de 45.000 euros y cofinanciado con el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa).

El Bono Peixe ha permitido por primera vez a la ciudadanía acceder a 50 euros en descuentos para la compra de pescado y marisco fresco. Tras su lanzamiento el pasado mes de julio, la iniciativa registró más de 52.000 descargas en sus primeras 24 horas, con la provincia de Pontevedra a la cabeza (más de 44.000), y desde entonces más de 146.000 consumidores han utilizado ya el bono, con un impacto estimado en ventas cercano a los 11 millones de euros. A esta línea se suman otras iniciativas como el Programa de Ciencias Mariñas, enmarcado en los planes complementarios de I+D+i del plan de recuperación, transformación y resiliencia; el proyecto Calimar, sobre la calidad del medio marino y su impacto en el marisqueo; y Resalber, que busca marcadores moleculares de resistencia a la salinidad en el berberecho.