Bruselas da más directrices para la asignación de cupos de pesca

Agencias

Bruselas

La Comisión Europea publicó ayer un conjunto de directrices para mejorar la asignación de las posibilidades de pesca, después de haber comprobado que algunos de los métodos que utilizan los Estados miembros «no parecen abordar adecuadamente los nuevos desafíos a los que se enfrentan las pesquerías de la Unión Europea». Bruselas defiende una «mayor transparencia»

