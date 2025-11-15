Bruselas da más directrices para la asignación de cupos de pesca
Agencias
Bruselas
La Comisión Europea publicó ayer un conjunto de directrices para mejorar la asignación de las posibilidades de pesca, después de haber comprobado que algunos de los métodos que utilizan los Estados miembros «no parecen abordar adecuadamente los nuevos desafíos a los que se enfrentan las pesquerías de la Unión Europea». Bruselas defiende una «mayor transparencia»
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- La borrasca Claudia pone a Galicia en alerta por riesgo de inundaciones, fuertes vientos y mala mar
- Homicidio en la estación de autobuses de Vigo: «Llama a la Policía que mataron a Roberto, está lleno de sangre»
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- Oceanográficos tiran «cientos de kilos» de pescado al mar por el veto al quiñón
- La víctima del crimen de la vieja estación de autobuses de Vigo estaba indefensa y recibió cuchilladas en cuello, tórax y costado
- El transporte escolar en Galicia, bajo vigilancia especial desde este lunes
- Condenado un supermercado de Pontevedra por vaciar la taquilla de una trabajadora mientras estaba de baja