La Xunta eleva a 17 millones el presupuesto para la industria transformadora
REDACCIÓN
Vigo
La Consellería do Mar destina 17 millones de euros en 2026 al impulso de la industria transformadora del sector marítimo-pesquero, un 5% más que en el año 2025. Así lo ha avanzado la titular do Mar, Marta Villaverde, este jueves en la visita realizada al centro frigorífico que el Grupo Profand tiene en Vilagarcía de Arousa, donde ha destacado que el objetivo de este apoyo es «consolidar Galicia como referente internacional en este sector».
