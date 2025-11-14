Macrooperación transfronteriza en Portugal contra el robo de barcos: un millar inspeccionados, 30 incautados
La investigación «Stolen Boats» se salda además del decomiso de 62 motores
Una «megaoperación transfronteriza» contra la delincuencia marítima emprendida por la Polícia Marítima de Portugal se ha saldado con la inspección de 978 embarcaciones y la incautación de una treintena de ellas, además del decomiso de 62 motores. Bautizada con el nombre de «Stolen Boats» (barcos robados, en inglés), la investigación ha tenido lugar en varios puertos deportivos y zonas acuáticas estratégicas, donde también se han incautado diferentes documentos falsificados, remolques y demás equipamiento.
«Han participado fuerzas policiales de Alemania, los Países Bajos, Bélgica y Rumania, así como la agencia europea Frontex, con el apoyo de recursos marítimos y terrestres», informaron las autoridades lusas sobre el dispositivo, realizado entre el 20 y 31 de octubre.
La megaoperación transfronteriza se enmarca en el operativo europeo «JAD Mobile 8» y ha sido clave «para estandarizar los procedimientos de vigilancia en el entorno marítimo europeo y la cooperación internacional en la prevención del robo de embarcaciones», destacaron desde la Polícia Marítima, que operó bajo la coordinación de la Unidade Central de Investigação Criminal (UCIC).
