Alianza del «top pesquero» para traer de Montevideo gambón para Navidad

Terminal Cuenca del Plata (TCP) es la dársena de contenedores del puerto de Montevideo, en Uruguay. En el año 2001 la multinacional de origen belga Katoen Natie asumió su control accionarial y tomó así la gestión de la concesión. Con una extensión superior a las 58 hectáreas, es un punto fundamental para el comercio de todo el Mercosur y, singularmente, vía de evacuación de mercancías con destino a Europa. La implantación este mismo otoño de un nuevo sistema informático, con múltiples incidencias, derivó en una parón sin precedentes en esta terminal, huelgas mediante, con un atasco de cientos de contenedores y el desvío de tráficos a Buenos Aires (Argentina) o Itajaí (Brasil). Entre esos depósitos atrapados había 300 de pesqueras gallegas: unos 24.000 kilos de gambón salvaje en cada uno que corrían el riesgo de no llegar para la campaña de Navidad, la más intensiva en su consumo de todo el año. La mercancía pertenecía al top pesquero nacional: Grupo Profand, Nueva Pescanova, Grupo Iberconsa y Wofco, según pudo contrastar FARO en distintas fuentes.

Aunque estos contenedores sí fueron finalmente embarcados pese a las protestas en la estiba de Montevideo —esta misma semana hubo un paro de 24 horas en la terminal—, lo hicieron en una operativa inédita fruto de la alianza de las pesqueras. «Ante el riesgo de que el cargamento se demorase más de la cuenta en puertos hub» como el marroquí de Tánger o Algeciras, explican fuentes consultadas, las propietarias de la carga sellaron un acuerdo con la naviera Maersk para subir a bordo estos 300 contenedores en un «reefer directo a Vigo y Marín». Como una especie de vuelo chárter pero a lo grande. La previsión es que el buque llegue a Galicia a finales de este mes, aunque otras fuentes de las empresas propietarias calculan que se demorará unos días más. Todas las pesqueras unidas para este cargamento extraordinario tienen flota propia de tangoneros —los buques que faenan gambón salvaje en aguas de Argentina—, tanto congeladores como los que operan al fresco.

Refuerzos

La llegada de un flete de estas dimensiones obligará a una colaboración también en materia de logística portuaria. La Autoridad Portuaria de Marín ha solicitado refuerzos a los responsables del Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) de Vigo porque en la terminal de la ría de Pontevedra solo trabaja en horario de mañana, mientras que en la viguesa de Guixar lo hace en horario de 24 horas. Por este motivo se desplazarán a Marín inspectores de Vigo para acelerar el despacho de la mercancía.

Más allá de que el puerto de Vigo tenga esa disponibilidad ininterrumpida del PIF, en materia logística su músculo en tráfico de contenedores es enormemente superior. Hasta este pasado mes de septiembre, por ejemplo, la terminal de Guixar había computado 229.578 TEU, que es la unidad de medida para un contenedor de 20 pies; la de Marín terminó su recuento en los 30.604 TEU.

Se da la circunstancia además que este año la disponibilidad de gambón salvaje argentino será muy inferior a la de ejercicios pasados debido al parón que experimentó la flota por el conflicto entre empresas y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) por la negociación de un nuevo convenio. A fecha de 11 de noviembre las descargas de langostino en los puertos argentinos sumaron un volumen de 144.500,9 toneladas, frente a más de 200.000 toneladas del mismo periodo de 2024