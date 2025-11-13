Salvamento Marítimo manda al astillero a su remolcador más potente en Galicia en plena época de temporales

Tal día como hoy de hace 23 años la avería de un petrolero llamado Prestige se convirtió apenas una semana en la mayor catrástrofe medioambiental ocurrida en Galicia, y por extensión, en la costa de la Península Ibérica. Fue una emergencia medioambiental sin parangón con ninguna otra ocurrida en la historia marítima española, agravada, como quedó probado en la investigación judicial, por un cúmulo de decisiones técnicas y políticas erróneas.

En cuestión de medios hoy Galicia dispone de más y mejores para afrontar el riesgo que supuso aquel noviembre de 2002 la errática travesía de un buque noqueado por el temporal cargado de chapapote frente a nuestras costas. El problema surge si estos medios no están disponibles cuando más hacen falta.

Esta es la razón por la que ha cobrado tanta repercusión la denuncia efectuada por sindicatos de Salvamento Marítimo. Estos han alertado de cómo está Galicia de expuesta a situaciones de riesgo parecido al del Prestige por una planificación de Sasemar que consideran inexplicable, como es que se haya programado la varada de su remolcador más potente, el Don Inda, en el mes donde estadísticamente el mal tiempo más se ceba con las aguas gallegas.

De 80 metros de eslora por 18 de manga, el Don Inda lleva ya casi un mes varado en el astillero vigués de Metalships & Docks por labores de mantenimiento. Una revisión en profundidad por la que el buque estará fuera de servicio al menos hasta principios de septiembre.

Como matizan los expertos que han saltado a la palestra estos días en redes sociales sobre todo, Salvamento Marítimo dispone de más remolcadores en Galicia. Citan, entre otros, al Alonso de Chaves, enviado temporalmente desde Gijón a A Coruña precisamente por la baja técnica del Don Inda, y otros de menor porte, como el María Pita, María de Maeztu, Sebastian Ocampo, Ría de Vigo. Pero ninguno comparable en capacidad al Don Inda ya que este, con 20.600 cabalos y 228 toneladas de tiro, es de largo el remolcador más potente destinado en Galicia.

Es más. Según los sindicatos, ante un mercante en apuros frente a nuestras costas durante una borrasca como Claudia, el Alonso de Chaves tendría serias dificultades para remolcarlo aun con apoyo de los dos citados pequeños. Por ello las voces expertas que se han pronunciado en redes sobre la varada del Don Inda suscriben lo que los sindicatos han calificado de "temeridad" en plena época de temporales.