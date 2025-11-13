Kadis enmienda a Sinkevicius: el palangre quedará exento del veto a la pesca de fondo

Cuando Bruselas activó el Reglamento de Ejecución 2022/1614, en septiembre de 2022, quedó vetada la actividad pesquera a una profundidad superior a los 400 metros en 87 polígonos de aguas comunitarias. En suma, algo más de 16.500 kilómetros cuadrados en los que, a juicio de la Comisión Europea, «existen o es posible que existan ecosistemas marinos vulnerables» (VMS o vulnerable marine ecosystems).

Aquella decisión, largamente criticada, se adoptó a ciegas, como desveló FARO en los primeros días de su entrada en vigor. Por tres motivos: no se había realizado un informe de impacto socioeconómico, se desconocía —y todavía se ignora— la huella de artes como el palangre y la disposición de las áreas tenía graves errores de batimetría, hasta el punto de que casi la mitad de ellas tenían zonas que no llegaban en ningún caso a esos 400 metros de profundidad.

Para el año 2026 todo el palangre de fondo podrá largar sus líneas en los lugares de los que se le había expulsado

Pese a que nunca aportó datos científicos sobre el impacto del palangre y a haber admitido que el cerrojazo había afectado la «viabilidad económica» de esta flota, el departamento de Pesca de la Comisión Europea nunca tuvo en mente dar marcha atrás. El anterior comisario, Virginijus Sinkevicius, insistía en que no tenía por qué haber evaluado el impacto de la medida.

Encuentro con Besteiro

Pero su sucesor, Costas Kadis, acaba de realizar una enmienda a la totalidad no solo al propio Sinkevicius, si no a los propios maximalismos de los funcionarios comunitarios. La información aportada por el Gobierno de España y la flota sobre el palangre, que es un arte fijo, es correcta, de modo que podrá volver a operar en esas 87 áreas antes vetadas.

Así lo acaba de anunciar Kadis al secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en una reunión mantenida esta mañana en la capital belga. Un encuentro «extraordinariamente positivo», ha descrito el líder socialista, en el que ha arrancado una promesa largamente anhelada por el conjunto de la pesca gallega.

El comisario de Pesca y Océanos ha expuesto que remitirá esos datos al Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés), de manera que para el año 2026 todo el palangre de fondo podrá largar sus líneas en los lugares de los que se le había expulsado. De nuevo, sin información científica ni de impacto económico.