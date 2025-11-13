La gripe aviar se expande a la «patria chica» gallega más recóndita: Islas Malvinas

La extensión y peligrosidad de la gripe aviar ha forzado al Gobierno español a extender las medidas de confinamiento de aves a los 313 concellos de Galicia y, en extensión, a los gallineros de toda España. El objetivo es claro, como han destacado desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: «impedir que las gallinas compartan bebederos o alimentos» con animales silvestres y, a la postre, tratar de contener los contagios.

Es tan complicado conseguirlo que esta enfermedad ha llegado a uno de los puntos habitados más recónditos del mundo, que es además una especie de patria chica para Galicia: las Malvinas. Todos los 16 barcos con pabellón de Falkland que se dedican a la pesquería de calamar loligo tienen participación de armadoras de Vigo y Marín.

El ejecutivo insular acaba de difundir un aviso a sus ciudadanos para comunicarles que el nivel de alerta se sitúa en el número 1 de momento tras haber localizado cadáveres de pingüinos que han dado positivo en gripe aviar altamente patógena (avian influenza). Los restos de estos animales, de la especie papúa, dieron positivo en las colonias Volunteer Green y Cow Bay. Malvinas volverá a revisar las medidas de bioseguridad a adoptar el día 28 de noviembre.

Pingüinos en las Malvinas / Visit Falklands

«Se recuerda a los ciudadanos que no deben tocarse aves muertas o enfermas», dice el aviso oficial, que pide a los malvinos que informen de inmediato a los servicios veterinarios para proceder a su retirada y análisis. «Dado que no existe control sobre la propagación de este tipo de enfermedad, la vigilancia y los avisos son esenciales». El Gobierno de Port Stanley ha solicitado también colaboración ciudadana: fotos de los ejemplares afectados y una panorámica de la ubicación geográfica para mejorar el seguimiento.

En las últimas semanas también se habían localizado pingüinos papúa contagiados en York Bay y Little Creek. La primera vez que se localizó la presencia de este virus en Malvinas fue en 2023, momento en el que alcanzó también el archipiélago de las Georgias del Sur. También este último territorio es comúnmente conocido en la flota gallega: en sus aguas hay abundancia de la cotizadísima merluza negra o toothfish.