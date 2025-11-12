La fragata «Victoria» arrebata a los piratas somalíes el buque nodriza de sus asaltos

Un dhow es un tipo de embarcación de madera de origen árabe cuyo diseño apenas ha mudado con el paso de los siglos. Se les vincula con la expansión árabe y el Islam y hasta con los diseños posteriores de las carabelas y galeras venecianas.

Un buque iraní de este tipo, dhow, utilizado para la pesca, fue secuestrado hace unas semanas por un grupo de acción pirata (pirate action group, PAG) somalí, previsiblemente vinculado al grupo terrorista yihadista Al-Shabaab. Fue utilizado como embarcación nodriza para realizar distintos ataques frente a las costas de Somalia, en el Cuerno de África, incluido el del buque mercante Hellas Aphrodite, de pabellón maltés pero capital griego y cargado de combustible.

El operativo desplegado por la Operación Atalanta ha logrado liberar este dhow -- bautizado como Issamohahmdi-- y arrebatar así el buque nodriza al grupo pirata, como ha divulgado oficialmente el mando conjunto de la operación militar. La fragata española Victoria ha dirigido la misión, en la que ha participado también un buque de guerra de la Armada de la India y la Fuerza Aérea de Seychelles.

Los tripulantes de este barco iraní se encuentran en buen estado, si bien la Atalanta no ha informado del número o su nacionalidad. Los piratas han vuelto a huir.

La pasada semana fue reportado otro ataque violento en la misma zona. El blanco esta vez fue el Stolt Sagaland, un quimiquero operado por Stolt Tankers. En este intento de abordaje participaron cuatro piratas, pero fueron repelidos por el equipo de seguridad privada que iba a bordo.