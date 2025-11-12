La fragata «Victoria» arrebata a los piratas somalíes el buque nodriza de sus asaltos
Se trata de un pesquero iraní que fue utilizado para abordar el Hellas Aphrodite, también liberado por el buque militar español
Un dhow es un tipo de embarcación de madera de origen árabe cuyo diseño apenas ha mudado con el paso de los siglos. Se les vincula con la expansión árabe y el Islam y hasta con los diseños posteriores de las carabelas y galeras venecianas.
Un buque iraní de este tipo, dhow, utilizado para la pesca, fue secuestrado hace unas semanas por un grupo de acción pirata (pirate action group, PAG) somalí, previsiblemente vinculado al grupo terrorista yihadista Al-Shabaab. Fue utilizado como embarcación nodriza para realizar distintos ataques frente a las costas de Somalia, en el Cuerno de África, incluido el del buque mercante Hellas Aphrodite, de pabellón maltés pero capital griego y cargado de combustible.
El operativo desplegado por la Operación Atalanta ha logrado liberar este dhow -- bautizado como Issamohahmdi-- y arrebatar así el buque nodriza al grupo pirata, como ha divulgado oficialmente el mando conjunto de la operación militar. La fragata española Victoria ha dirigido la misión, en la que ha participado también un buque de guerra de la Armada de la India y la Fuerza Aérea de Seychelles.
Los tripulantes de este barco iraní se encuentran en buen estado, si bien la Atalanta no ha informado del número o su nacionalidad. Los piratas han vuelto a huir.
La pasada semana fue reportado otro ataque violento en la misma zona. El blanco esta vez fue el Stolt Sagaland, un quimiquero operado por Stolt Tankers. En este intento de abordaje participaron cuatro piratas, pero fueron repelidos por el equipo de seguridad privada que iba a bordo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- Muere Amaya, la mujer del ingeniero vigués que hace cuatro meses hizo un llamamiento desesperado para salvarle la vida
- La borrasca Claudia pone a Galicia en alerta por riesgo de inundaciones, fuertes vientos y mala mar
- Homicidio en la estación de autobuses de Vigo: «Llama a la Policía que mataron a Roberto, está lleno de sangre»
- Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- Las gallinas de los corrales de 40 concellos de Galicia, confinadas para frenar la gripe aviar
- Cortan 600 olivos plantados hace cinco años en dos fincas del Pazo de Cascaxide