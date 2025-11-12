Los eurodiputados de Pesca urgen planes para renovar la flota con ayudas de la UE

Los eurodiputados de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo (PECH, por sus siglas en inglés) urgieron ayer a Bruselas a adoptar nuevos planes de renovación de la flota —con financiación nacional, de la Unión Europea y de inversores privados—, con el propósito de apoyar a las empresas armadoras en su transición energética.

En un informe aprobado con 19 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, el organismo señala que la actual Política Pesquera Común (PPC) y el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (Fempa) «restringen el apoyo público a la descarbonización de la flota pesquera e incluso desalientan la inversión privada». Por este motivo, los europarlamentarios han reclamado que se modifiquen los marcos legislativos vigentes para que los programas de financiación de los Veintisiete, junto con las ayudas estatales y los fondos privados, «puedan utilizarse para invertir en puertos, infraestructuras energéticas y buques, desde el diseño hasta la entrega».

«Desde el sector celebramos la adopción del informe, que recoge muchas de las propuestas y soluciones que venimos promoviendo desde hace tiempo», destacó por su parte en declaraciones a FARO el vigués Daniel Voces, director gerente de la patronal europea de la flota pesquera (Europêche). La entidad recalca la importancia de renovar la flota, «una medida esencial para mejorar el confort y la seguridad a bordo, impulsar el relevo generacional y avanzar hacia la neutralidad climática».